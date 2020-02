Gute Bekannte müssen keine guten Menschen sein. Überhaupt ist nicht alles, was man mit „bekannt“ umschreibt, gut und freundlich gemeint. Zu sagen, etwas sei „bekanntlich“ so oder werde als bekannt vorausgesetzt, klingt dann unfreundlich oder gar arrogant, wenn der Adressat Sachverhalt und Umstände doch nicht kennt. Dass „Bekannte“ sich vom Verb „kennen“ ableiten, leuchtet ein. Der Grad der Kenntnis ist aber nicht ohne Weiteres deutlich. Deshalb gibt es „flüchtige Bekannte“, was eine rätselhafte Formulierung ist. Solches klang auch mit, wenn es früher hieß, jemand sei mit seiner/ihrer Bekannten da gewesen: Das Verhältnis konnte locker oder eine Vorstufe zur Heirat sein – und auch Intimitäten implizieren.

Zu den Merkwürdigkeiten der Mediengesellschaft zählt, dass auch Personen als gute oder alte Bekannte gelten, die man nicht persönlich kennt. Man nehme Vater Willi Semmelrogge und seinen Sohn Martin. Während der Erste als Mitarbeiter von „Tatort“-Kommissar Haferkamp Bekanntheit erlangte, wandelte Sohn Martin verlässlich auf der schiefen Bahn. Eben dadurch wurde er für viele ein (alter) Bekannter. Am Sonntagabend ließ sich die Bekanntschaft auffrischen, da er im ARD-„Polizeiruf“ in einer echt fiesen Rolle zu erleben war. Einen Ganoven spielt er erneut auch im neuen Kinofilm „Limbo“. Zum (realen) Freund wünscht man sich so jemanden nicht. Übrigens wurden auch Martins Kinder Dustin und Joanna Schauspieler – sind aber noch nicht als bekannte oder Bekannte etabliert. Von alten TV-Bekannten lässt sich auch angesichts neuer Rollen sagen, sie seien ganz die Alten geblieben. Insofern kommen sich mediale und reale Bekanntschaft doch recht nahe. Thomas Groß

