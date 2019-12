Besinnlich? Bitte nicht!

Es ist ein seltsames Ding mit Weihnachten. Uns stehen alle Mittel zur Verfügung, die für ein paar besinnliche Stunden nötig sind. Doch nicht selten schlägt Besinnlichkeit in Besinnungslosigkeit um. Es ist nicht nur der Trubel in den Geschäften, der uns Weihnachten vergällt. Es ist auch unser verzweifelter, ins Leere laufender Versuch, Besinnlichkeit zu inszenieren. Dass das schief geht, zeigt der Blick hinter die Wohnungstür von Loriots Familie Hoppenstedt. Hier macht man es sich endlich einmal „so richtig gemütlich“ und landet genau dort, wovor man eigentlich fliehen wollte: im Chaos.

Wir kommen vor lauter Besinnlichkeit nicht zur Besinnung. Weihnachten ist ein Bild für unsere vergeblichen Bemühungen, unser Leben in den Griff zu bekommen, während es uns mitsamt der Natur, in die wir eingebettet sind, immer mehr entgleitet. Die Fridays for Future-Bewegung fordert eine sofortige Umkehr auf dem bisherigen Weg. Diese Rigorisität ist in gewisser Weise berechtigt; doch an einem solchen Wendepunkt täte Besinnung not. Wenn wir auch an nichts mehr glauben, weder an den Weihnachtsmann noch an den lieben Gott, so sollten wir es nicht versäumen, wenigstens für einen Moment zur Besinnung zu kommen. Um uns und unser Leben zu sehen, wie es ist: schön und irritierend. Erfüllt und korrekturbedürftig. Und vor allem: unglaublich verletzbar. Entscheidendes könnte anders und neu werden, würden wir uns einmal darauf besinnen.

Besinnung ist aber nicht nur eine Frage des Zeitpunkts, sondern eine Lebenshaltung, die Perspektiven des Hörens und Wahrnehmens erschließt und aus Blinden Sehende macht. Wir haben das nötig, wollen wir uns nicht weiter von uns selbst und voneinander entfremden. Weihnachten könnte ein heiliger Moment sein, wenn wir einmal zur Besinnung kämen. Uwe Rauschelbach

