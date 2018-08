Bildersprache

So herzzerreißend wie bei Maria Schell flossen bei kaum einer anderen Schauspielerin die Tränen. Wenn sich die Diva in den 1950er Jahren in einem ihrer Filme wieder einmal von ihrem Partner O. W. Fischer nicht verstanden und vernachlässigt fühlte, schmolzen die Herzen des Publikums und bei den Kinoleinwänden musste um deren Widerstandsfähigkeit gebangt werden. Allenfalls die fast gleichaltrige Ruth Leuwerik konnte dem Engelsgesicht Maria das Wasser reichen, wenn sie mit Dieter Borsche oder als Effi Briest in einer Theodor-Fontane-Verfilmung vor die Kamera trat. Die beiden mitunter weinerlichen Damen hatten, das darf man wohl so sagen, zur Freude des Publikums ziemlich nah am Wasser gebaut.

Das verbindet sie in einem zugegeben leicht konstruierten Zusammenhang mit einem erfolgreichen Hohenloher Schraubenhändler und unermüdlichen Kunstsammler: Auch Reinhold Würth liebt das Bauen ganz nah am Wasser. Das stellte er zuletzt im schweizerischen Rorschach unter Beweis, wo ein selbstverständlich auf seinen Namen getauftes Forum fast buchstäblich von den Wellen des Bodensees erreicht wird. Es steht gerade mal einen guten Steinwurf vom Ufer entfernt: ein Museum direkt am Meer, am Schwäbischen Meer, um genau zu sein. Dort wird am Beispiel dreier berühmter Zeitgenossen nun der Beweis erbracht, dass man Literatur zwar lesen, dass man sie aber auch sehen kann. Dass H. M. Enzensberger, Günter Grass und Hermann Hesse nicht nur exzellent schreiben, sondern ebenso virtuos mit Pinsel und Palette umgehen konnten, zeigt eine Ausstellung, in deren Mittelpunkt zwar das Grass’sche Jahrhundert steht, die aber nicht minder mit Enzensbergers Poesie-Automat und Hesses Aquarellen, also Wasserfarben, prunkt. Und all das – nah am Wasser mit freiem Blick an ferne Ufer. Harald Sawatzki

