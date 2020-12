Kürzlich war an dieser Stelle von politischen Metaphern, also Sprachbildern die Rede. Es ging um politische Enkel, vor allem diejenigen von SPD-Übervater (noch so eine übertragene Redeweise) Willy Brandt. Das muss zur Erinnerung genügen, um das Thema noch etwas auszuführen; anderenfalls käme man in Verdacht, sich zu wiederholen oder Leserinnen und Lesern zu unterstellen, sie seien vergesslich – wobei: eine gewisse Geschichtsvergessenheit wird nicht zuletzt bei politischen Anlässen gerne als Gefahr benannt, und tatsächlich ist auch Brandt längst eine historische Figur. Doch wie auch immer, hinzugefügt sei hier noch die bildliche Redeweise, die sich auf Kleidungsstücke bezieht.

So ist etwa von großen Spuren die Rede, die jemand hinterlassen habe, und in Zusammenhang damit auch von (zu) großen Schuhen für die politischen Nachfolger. Wer körperlich und kleidungsspezifisch weiter nach oben blickt, kann etwa durch die Redeweise, dass jemandem etwas Jacke wie Hose sei, sagen, die betreffende Person wirke nicht prinzipienfest. Und Spötter könnten vielleicht auch äußern, Außenminister Heiko Maas, gleichsam ein Urenkel Willy Brandts, trage deshalb so enge Anzüge, damit keiner sage, er müsse in seine Kleidung (sein Amt) noch hineinwachsen.

Ganz abwegig wäre es, wenn man politisches Format und Einfluss von den zeltartigen Mänteln eines Helmut Kohl ableiten wollte. Dass in diese heute keiner reinpasst, hat rein natürliche Gründe und keine übertragene Bedeutung. Geläufig hingegen ist die Aussage, Kohl sei ein Politiker von großem Gewicht gewesen. Seine Schuhgröße soll übrigens 46 gewesen sein. Thomas Groß

