Bitte melden!

Nie rufst du an! Solche mütterlicherseits (selten väterlicherseits) vorgebrachten Vorwürfe – wahlweise auch als „Ach, lebst du auch noch?!“ formuliert – dürfte wohl schon jeder einmal gehört haben. Zumal wenn viele Kilometer zwischen den Wohnorten der älter (und weniger mobil) werdenden Eltern und ihrer Kinder liegen, die ihrerseits womöglich schon Kinder haben. Wobei es natürlich maßlos übertrieben ist mit dem „nie“ – und ja, manchmal fehlt die Zeit, manchmal die Lust, manchmal beides. Nun hat das Kuratorium Deutsche Altershilfe einen praktischen Vorschlag zu vermelden: einen festen Telefontermin vereinbaren.

Eine vielleicht noch bessere Lösung stellt die Kommunikation via Internet dar. Eine E-Mail ist schnell geschrieben, und vom Netzwerk für die Digitale Gesellschaft kam jetzt die erfreuliche Mitteilung, dass immer mehr ältere Menschen ins Netz gehen.

China hingegen, wo zwar digital bezahlt, geparkt und überhaupt das halbe Leben organisiert wird, legt angesichts der traditionellen Wertschätzung seiner Alten (die noch dazu immer mehr werden und deren Kinder immer häufiger tausende Kilometer weit weg vom Land in die Metropolen ziehen) besonderen Wert auf den analogen Austausch, den persönlichen Besuch. Kinder müssen ihre Eltern besuchen, heißt es in einem Gesetz zu den Rechten alter Menschen. Bei Verstößen drohen Geld- oder gar eine Gefängnisstrafe. Dann doch lieber den „Nie rufst du an“-Vorwurf anhören. Oder mal einen Termin vereinbaren. Am besten per E-Mail. Stefanie Ball

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.01.2019