Blankes Bayern

In Bayern ist die Welt angeblich noch in Ordnung. So hört man es zumindest von Bajuwaren im weiß-blauen „Mir sann mir“-Idiom selbstbewusst. Allerdings auch bei Sachverhalten, die ein Nicht-Bayer für nicht ganz so „in Ordnung“ hält. Als besonders naturnah, kernig und urwüchsig gelten Sprache und Menschenschlag im Land der Bayern, von dessen Hauptstadt Nobelpreisträger Thomas Mann einst

...