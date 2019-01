Eigentlich ist der Spruch des dicken Galliers auf die Römer gemünzt. Sie sind es demnach vor allem, „die spinnen“. Aber auch zu anderen fällt dem antiken Obelix Entsprechendes ein: „Die spinnen, die Briten“, sagt er folglich in „Asterix bei den Briten“. Diese Einschätzung auf heutige Einwohner der Insel zu übetragen, ist nicht allzu originell. Leitartikler haben ihre Einlassungen zum Brexit so überschrieben, der Publizist Johann-Günther König hat sein Buch zum Thema ebenfalls auf diese Art betitelt. Doch angesichts der anhaltenden Streitereien zwischen den den Ausstieg aus der EU forcierenden „Brexiteers“ und den „Remainers“, die in Europa bleiben wollen, liegt gewiss noch vielen anderen das Zitat auf der Zunge.

Dass man auf der Insel gern Rindfleisch isst, mag gleichfalls berücksichtigt werden. Schon in Shakespeares „Was ihr wollt“ sagt eine Figur, sie sei ein großer Rindfleischesser, worunter der Verstand wohl leide. Woran halten sich Briten und irritierte Kontinentaleuropäer jetzt? Zum Beispiel ans Königshaus: Die unter dem Namen „Der Postillon“ bekannten Internet-Satiriker haben ein Bild der Königin mit dem Text versehen, sie führe nun die absolute Monarchie ein. Tatsächlich wüsste man dann wieder, wo oben und unten ist und wer im Land das Sagen hat. Eine Empfehlung zur Lage hat die Queen schon mal gegeben. Es gelte, ruhig und gefasst zu bleiben; man benötige Raum zum Überlegen. Abwarten und (englischen) Tee trinken also? Die Brexit-Sache eilt zwar, aber schlicht „spinnert“ ist die Empfehlung dennoch nicht. Thomas Groß

