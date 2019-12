Bücherquartett

Kulturberichterstattung im Fernsehen – das ist, mit Fontane und Grass zu reden „ein weites Feld“; und böse Zungen würden wohl eher noch sagen ein Trauerspiel. Selten erlebt man hier, was der Sache dienlich und angemessen wäre, nämlich differenzierte und hintergründige Betrachtungen. Aber vielleicht sollte man von einem Medium auch gar nicht erst erwarten, was es näher betrachtet kaum zu leisten vermag. In Sachen Kunst mögen bewegte Bilder zuweilen ja sehr zweckdienlich wirken, ebenso bei Film und Kino. Und Töne, also Musik, bringt auch das Fernsehgerät rüber und kann also zeigen, worum es geht. Aber Literatur? Unter der Leitung Marcel Reich-Ranickis war das „Literarische Quartett“ im ZDF einst eine Institution – eine Sendung aber auch, deren Ruf nicht durch eine angemessene Form der Literaturvermittlung begründet war, sondern durch den Informations- und Unterhaltungswert der darin vereinigten Kritikerinnen und Kritiker an und für sich. Dass die Zukunft der gleichnamigen Sendung nun erneut in Frage steht, muss nicht verwundern.

An diesem Freitagabend verabschieden sich im ZDF Volker Weidermann als Moderator und Christine Westermann als feste Kritikerin aus der Sendung. Nächstes Jahr soll’s trotzdem weitergehen, und zwar mit einer laut dem Mainzer Sender „grundlegenden“ Umgestaltung. Man könnte die Sache auch schlicht auf sich beruhen lassen. Vielleicht findet das ZDF ja noch eine andere Weise, um seinem „Kulturauftrag“ vollumfänglich gerecht zu werden. Thomas Groß

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.12.2019