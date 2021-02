Corona-Christel

Carl Zeller, ein etwas in Vergessenheit geratener österreichischer Jurist und Komponist, glänzte vor 130 Jahren – ob er’s wollte oder nicht – mit prophetischen, fast hellseherischen Gaben. In seinem 1891 in Wien uraufgeführten fröhlichen Rührstück „Der Vogelhändler“, einer feinen Schmonzette aus der Hochzeit des Operettenwesens, trällert eine Maid nach den Avancen, die ihr ein gewisser Adam

...