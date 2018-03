Couragiert ignoriert

Anzeige

Seien wir ehrlich. Da will eine Gleichstellungsbeauftragte in Bayern unsere Nationalhymne verändern lassen und statt brüderlich lieber das Wort couragiert einsetzen. Und im hohen Norden will eine „couragierte“ Gemeinderätin nicht mehr im Rathaussaal tagen, wenn derzeit ausgestellte Gemälde von jungen Frauen sie von der Arbeit ablenken. Sie seien „sexistisch“. Oh! Jetzt liebe Damen müssen wir überlegen, ob wir tatsächlich mit aller Macht genderfreundlich sein und mit allen Konsequenzen auf unsere Weiblichkeit verzichten wollen.

Ob wir beispielsweise Künstler bitten sollen, uns zukünftig nur noch in Strickwestchen und Gesundheitsschuhen abzubilden. Das Ältliche würde vielleicht keinen mehr aufregen. Andererseits hat auch das Auswirkungen: Meine verwitwete Nachbarin erzählt, dass kein Handwerker sie mehr ernst nehme. Erst einmal grauhaarig geworden, müssten die Dielen weiter knarzen, der Wasserhahn eben tropfen.

Dabei ist sie zahlungskräftig und durchaus flott. „#MeToo“, ruft sie dem so couragiert wie charmant entgegen und pfeift mit roten Lippen auf das ganze Getue. Und kürzlich hat sie sogar an einen jungen Studenten vermietet. Wäre es nun sexistisch, wenn ihre Freundinnen sich nach ihm umdrehen würden? Seien Sie mal ehrlich!