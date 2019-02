Ist eigentlich schon mal jemandem aufgefallen, dass ein wichtiges Grundprinzip menschlicher Existenz kaum Erwähnung findet? In unzähligen Biografien und Bewerbungen ist immer nur von den Erfolgen die Rede. Strahlende Karrieremenschen zählen allzu gerne auf, was sie so alles erreicht haben. Dabei entspricht es der Wirklichkeit des Lebens viel eher, sich darüber zu freuen, was gerade nicht eingetroffen ist. Das Beinahe ist nämlich viel wichtiger für unser Lebensglück als das, was sich tatsächlich ereignet hat.

Erklärung gefällig? Bitte sehr: Wer beinahe in einen Autounfall verwickelt worden ist, aber doch noch ohne Schaden davongekommen, der darf sich wirklich freuen. Ebenso wie all jene, bei denen der Arzt einen Verdacht auf eine fatale Krankheit hegt, die dann bei einer MRT-Untersuchung definitiv ausgeschlossen wird. Glück gehabt! Beinahe hat es so ausgesehen, als ob das Leben eine schlimme Wendung nehmen würde. Hat es aber nicht.

Immer wieder dürfen wir aufatmen, wenn uns das Unglück nur um Haaresbreite verfehlt. Der Kurpfälzer hat dafür das schöne Wörtchen „schiergar“ in seinem Sprachschatz. Generell ist es also ein Trost, wenn das Leben in dieser Hinsicht nach dem Motto verläuft: „Knapp daneben ist auch vorbei.“ Georg Spindler

