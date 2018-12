Dank Gysi in der „Bravo“

Für Schauspieler Lars Eidinger geht ein Traum in Erfüllung: Der 42-Jährige wird Poster-Boy in der – Achtung! – „Bravo“. Nun darf man sich sicher fragen, ob die Leser der Jugendzeitschrift den exzentrischen Schauspieler (zuletzt „25 km/h“, „Babylon Berlin“, „Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm“) überhaupt kennen. Viel schöner aber ist die Geschichte, die hinter diesem Poster steckt: „Bravo“-Redaktionsleiterin Yvonne Huckenholz hatte nämlich einen Brief von Gregor Gysi bekommen. Er habe ein Gespräch mit Lars Eidinger moderiert, erklärt der Linken-Politiker darin. Der Schauspieler äußerte dabei erneut seinen Wunsch, einmal auf einem Poster der „Bravo“ abgebildet zu sein. Nun ja: Leichtfertig habe er ihm Hilfe zugesagt. Eidinger habe nun aber schon selbst eingeräumt, dass sich die Begeisterung der jungen Leser der „Bravo“ ob eines Posters von ihm wohl in Grenzen halten würde, erklärt Gysi der Journalistin: „Ich erwiderte, dann müsse das Publikum da einfach einmal durch.“ – „Sicher ist uns Lars Eidinger ein Begriff“, antwortet Huckenholz. Sie ahnen es aber bereits selbst: Stars wie Lisa und Lena (wer?) oder die Bangtan Boys (Wer fühlt sich angesichts dieser Namen nicht alt?) lägen bei der jugendlichen Zielgruppe aktuell etwas weiter vorn in Sachen Poster-Wunschmotiv.

Dennoch ließ die „Bravo“ Gysi nicht gleich abblitzen – sondern die Internetwelt über die Frage nach dem Eidinger-Poster abstimmen. Der (aus Sicht der „Bravo“-Leser) „alternde“ Schauspieler ist jedenfalls Profi im Fotonetzwerk Instagram – und rührte da in eigener Sache mächtig die Werbetrommel. Mit Erfolg. Ein guter Grund, nach fast 20 Jahren mal wieder die „Bravo“ (Ausgabe 3/2019, ab 16. Januar im Handel) zu kaufen … Anne Jeschke

