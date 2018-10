Das Mädchen aus dem Song

Marie heißt eines der kürzlich veröffentlichten Lieder, mit denen die Kölner Indie-Band AnnenMayKantereit die Vorfreude ihrer Fans auf das neue Album häppchenweise steigert. Die Kommentarspalten im Internet füllen sich mit Begeisterungsstürmen diverser Maries. Vor allem von solchen, die Lyrik lieben und Rilke kennen – heißt es doch im Songtext: „Ich glaub, mein Blick ist vom Vorüberziehn’ der Städte so müde, dass er nichts mehr hält. Mir ist, als ob es tausend Städte gäbe, hinter tausend Städten keine Welt.“

Hach, wie oft haben wir uns als Teenagerin einen anderen Namen gewünscht: „Lena“ zum Beispiel, als der Musikgeschmack noch massiv zu wünschen übrig ließ – und Pur von „alltagsgrauer “ und „sonntagblauer“ Liebe sangen. „Delilah“, als die Plain White T’s versicherten: „Times Square can’t shine as bright as you“ – nicht einmal der Times Square leuchtet so hell wie du. Oder „Ruby“, angefleht von den Kaiser Chiefs. Okay, „Angie“ (Rolling Stones) und „Mandy“ (Barry Manilow) kamen aus verständlichen Gründen nie infrage.

Das wahre Problem an der Sache: Wir hatten auch ein Lied. Nein, kein Romantisches. Sondern eines, das unsere Mitschüler schon zu Grundschulzeiten zu unschönen Spitznamen verleitete. Es war von Frederik Vahle – und jedes Kind kannte es: „Anne Kaffeekanne“.

Erst als Erwachsene haben wir „unser Lied“ doch noch schätzen gelernt, heißt es darin doch: „Da sprach ein Oberförster mit strohblondem Haar: Du bist genau die richtige Frau – du bringst mir die Pantoffeln für die Tagesschau.“ Ist ja klar, was „Anne Kaffeekanne“ daraufhin gemacht hat: ab auf den Besenstiel – nichts wie weg. Anne Jeschke

