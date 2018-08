Der gute alte Barzahler

Anzeige

In der guten alten Schulzeit zählten – zumindest im Schwäbischen – die alljährlichen Wandertage zu den herausragenden Ereignissen des Schuljahres. An einem dieser wochenlang von uns herbeigesehnten Tage trug sich oben auf der Schwäbischen Alb, kurz vor dem Hohenneuffen, Erstaunliches, Wundersames zu: Mitten auf einer Schotterstraße fand sich eine silbrig schimmernde Münze. Sie sah aus, als hätte sie dort ein römischer Legionär vor Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden bei einem Beutezug durch Barbarien verloren. Der Klassenlehrer, dem das seltene Stück mit der Bitte um Aufklärung präsentiert wurde, er wusste auch nicht weiter. War es tatsächlich eine antike Münze, und wie kam sie dort hin? Oder war es doch nur eine späte Reproduktion, die irgendein Numismatiker verloren hatte? Wer kennt heute noch einen Numismatiker? Einen Sammler jener Sorte, denen weniger die frisch gepressten Euro- und Centmünzen, sondern vielmehr Uraltstücke am Herzen liegen, die etwas über untergegangene Kulturen vergangener Zeiten aussagen. Es gibt sie noch, die Numismatiker, doch stehen ihnen in einigen europäischen Ländern inzwischen harte Zeiten bevor: In Skandinavien und Frankreich soll das Bargeld nach und nach abgeschafft werden. Schweden und Dänemark eilen voraus, setzen auf Plastik und Internet-Apps.

Wo soll das enden, fragt sich nicht nur Dagobert Duck, der so gerne in seinen Münzen schwamm? Den 500-Euro-Schein schafft die EU bis zum Jahresende schon mal ab. Aber so ganz möchten zumindest die Deutschen nicht auf Bares verzichten: Knapp 90 Prozent, fand die Bundesbank heraus, wollen weiter in ihren Portemonnaies kramen, Scheine und Münzen herausfischen können. Harald Sawatzki