Der Revolutionär

Er ist der Komponist, der selbst große Musiker demütig werden lässt: Ludwig van Beethoven, dessen Werke niemals zu altern scheinen. Ein kompromissloser, herausfordernder, der die Arbeit nie enden lässt und der es seinen Interpreten niemals einfach macht. Aber welche Wunderwelten gibt es da zu entdecken! Ich selbst bin ihm durch meinen Vater schon als kleiner Junge begegnet und lernte sehr schnell, dass da einer ist, mit dem nicht zu spaßen ist, bei dem man auch verlieren kann, wenn man ihn nicht ernst nimmt!

So begann meine lebenslange Auseinandersetzung mit dem großen Mann aus Bonn, die mir niemals langweilig wird – die mich aber durchaus manchmal einschüchtert, denn ein Werk wie die 50-minütigen „Diabelli-Variationen“, die nicht nur die gesamte zurückliegende Musikgeschichte überblicken, sondern auch weit, sehr weit in die Zukunft weisen, bleiben immer aufs Neue eine Entdeckungsreise in unbekannte Welten.

Manchmal, wenn ich nicht schlafen kann und nachdenke, kommen mir Gedanken, wie friedlich und vollkommen unsere sich immer schneller und verrückter drehende Welt sein könnte, wenn die Politiker und die Machthaber die tiefe menschliche Botschaft, die in Beethovens Musik – und nicht nur in seiner! - liegt, begreifen würden. Wenn die, die über die Zukunft unserer Kinder entscheiden, erkennen würden, wie sehr Bildung und Kultur den Menschen ausmachen, und wenn die, die immer mehr Reichtum anhäufen, während selbst in den Industrienationen Kinder hungern und immer mehr Menschen für entwürdigende Niedriglöhne arbeiten, erkennen würden, wie sinnlos das tägliche Gegeneinander ist!

Kai Adomeit wurde 1968 in Mannheim geboren und ist ein international tätiger Pianist und Filmmusiker.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.02.2020