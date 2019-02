Der Sieger ist…

So, 2019 wird der Goldener-Bär-Gewinner gleich zu Festivalbeginn prognostiziert. Ungesehen. Nicht nach den sattsam bekannten Algorithmen, sprich Zeitpunkt der Platzierung im Programm oder der Pressevorführung. Nein, streng logisch/didaktisch. Als Hilfestellung fürs Publikum und all jene Kollegen, die prinzipiell ausgerechnet den Siegerfilm verpassen. Weil a) verschlafen/eingeschlafen, b) in

...