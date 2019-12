Doppelspitzen

Die Doppelspitze heißt so, weil sie doppelt spitz zu sich selbst und zu anderen zu sein vermag. Das mit den Anderen ergibt sich schon aus der Mathematik – zwei sind und schaffen immer mehr als eine oder einer allein. Und das mit dem Zueinander hat etwa die neue Doppelspitze der SPD nur noch nicht zeigen können (oder wollen). In der langen Parteigeschichte gibt es nicht mal so alte Vorbilder für Spitzigkeiten; die Namen Wehner, Brandt, Schmidt stehen für frühere Spitzenkräfte, die nicht immer einträchtig wirkten. Recht spitz meinte Herbert Wehner über den damaligen Bundeskanzler Willy Brandt: „Der Herr badet gerne lau“ – wohingegen der nie frohgemut wirkende Wehner wohl ein Stahlbad schätzte, um dann noch mehr harte Spitzen zu setzen.

Eine echte „Doppelspitze“ in der Parteiführung wollten Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine zeitweilig bilden; in der Erinnerung blieb eine Szene, die sie beim Spaziergang im Wald zeigte, wobei der jeweils eine mit einer Schulterspitze dem anderen voraus sein wollte und beide doch versuchten, Gleichschritt zu halten. Comedy-Vorreiter Walter Giller hat in seiner TV-Sendung „Locker vom Hocker“ die Idee eines Doppelpfeils vorgeführt. Entsprechend gehandhabt, kann solch ein Ding gleich zwei Gegner zur Strecke bringen. SPD-Vorsitzende waren zuletzt nicht langlebig. Ist es nur eine Frage der Zeit, ehe aus den eigenen Reihen der erste Doppelpfeil in die Richtung der Neuen fliegt? Thomas Groß

