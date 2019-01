Dummheit kostet

Dass nicht nur Smartphones, sondern alle möglichen Geräte „nach Hause telefonieren“ und Daten zu ihrer Nutzung übermitteln, ist ein offenes Geheimnis – das man als Verbraucher im Digitalzeitalter nur zu gern verdrängt, so lange nicht gerade die heimischen Sofarituale irgendwo live zu sehen sind. Dass diese Nutzerdaten buchstäblich eingepreist werden, daran hat der Technikvorstand des US-amerikanischen Billig-TV-Herstellers in einem Interview mit dem Mediennetzwerk „The Verge“ offenherzig erinnert. Bill Baxter sagte dort laut „Meedi“: „Die größere Strategie dahinter ist, dass ich wirklich kein Geld mit dem Verkauf des Fernsehers verdienen muss.” Es gehe darum „einen Fernseher nach seinem Verkauf profitabel zu machen”. Das erklärt, warum TV-Geräte immer smarter, vernetzter, komfortabler und hochauflösender werden, ohne merklich mehr zu kosten. Denn wer zum Beispiel die Inhalte-Erkennung seines Fernsehers nicht deaktiviert, lässt dessen Hersteller theoretisch mitschauen. Der kann – in rechtlichen Grenzen – das Sehverhalten mit personenbezogenen Daten verknüpfen, und die Ergebnisse zu Geld machen.

„Skandal!“ zu rufen, wäre jetzt leicht. Besser beraten ist, wer sich schlauer verhält als der eigene Fernseher. Zum Beispiel durch das grobe Studium von Bedienungsanleitung und Geschäftsbedingungen. Oder den Kauf „dümmerer“ Geräte. Aber die würden laut Baxter teurer. Schö-ne neue Welt! Jörg-Peter Klotz

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.01.2019