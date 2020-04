Alex ist der Protagonist des dystopischen Romans „A Clockwork Orange“ von Anthony Burgess und seiner kongenialen gleichnamigen Verfilmung durch Stanley Kubrick. Er hat nicht nur eine Schwäche für Milch und Ultra Violence, sondern auch für Beethoven. Hier treffen meine – müsste ich sie benennen – Favoriten unter den Regisseuren und Komponisten aufeinander. Beide haben die Grenzen ihrer Kunst gesprengt und verschoben, sind stilbildende Virtuosen und kompromisslose Neuinterpreten zahlreicher Genres. Kubricks Einsatz insbesondere klassischer Musik hat Filmgeschichte geschrieben. An der schönen blauen Donau gibt den Rhythmus für „2001 – A Space Odyssey“ (1968) vor; „Barry Lyndon“ (1975) wird durch Musik der dargestellten Periode strukturiert, mit einem Schubert-Trio und Händels Sarabande als dramaturgischen Katalysatoren. Exzessiv variiert und verfremdet Kubrick die Stücke. „A Clockwork Orange“ beginnt mit einer Nahaufnahme von Alex in der Korova Milk Bar, wo er später eine TV-Berühmtheit „Freude schöner Götterfunken“ singen hört (gewissermaßen eine Vision Andrea Bocellis bei Schlagerchampions). Beethoven, Stürmer und Dränger und Revolutionär, als Volksmusiker in einer der Ludovico-Methode entsprungenen Sendung).

Die Ode etabliert Alex im elterlichen Apartment, wo Beethoven nicht nur als Plakat an der Wand, sondern auch als Rollomotiv am Fenster hängt. Später lernt er im Plattenladen zwei Damen kennen, den anschließenden Sex präsentiert Kubrick im Zeitraffer zu ebenfalls beschleunigter Symphonie. Im Zuge der Ludovico-Methode wird Alex eine visuelle Überportion Sex und Gewalt verabreicht, besonders folgenreich ist die Kombination der Aufnahmen mit Beethovens 9. Es dauert nicht lange, da wird Alex von einem früheren Opfer mit ohrenbetäubendem Beethoven gefoltert und in den Suizidversuch getrieben. So effektiv und verstörend kann leitmotivische Filmmusik sein. Womit wir fast bei Wagner und den Schlagerchampions wären.

Sascha Keilholz, geb. 1978 in Hamburg, ist Nachfolger von Michael Kötz als Direktor des Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg.

