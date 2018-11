Gipfel, Konferenzen, Studien, Prognosen, Mahnungen oder auch Abwiegeln – über das Energie(-Sparen) wird heiß diskutiert. Aber nicht alle kommen zu Wort. Das will diese Glosse ändern: Irgendwann wird Strom so teuer, dass nicht einmal mehr das Licht am Ende des Tunnels bezahlbar ist, fürchtet der Pessimist. Kerzenschein ist doch auch schön und sooo romantisch, findet der Optimist. Ich würde ja

...