Ein Albtraum

Selbst wenn Schlagerstar Florian Silbereisen nach der Trennung von Helene Fischer im wahren Leben der Kompass abhandengekommen sein sollte – vor der Kamera hat er ihn jedenfalls in neuer Rolle wiedergefunden: als Kapitän Max Prager an Bord des ZDF-„Traumschiffs“. Er habe sich sogar einen Kompass auf den linken Unterarm tätowieren lassen, ließ er jetzt wissen. So viel Identifikation würde sich so mancher Arbeitgeber wünschen.

Nur: Die, die das Traumschiff, das seit 1981 traditionell an Weihnachten und Neujahr in See sticht, beim Ansteuern paradiesischer Länder am Bildschirm verfolgen, halten von einem singenden Kapitän nichts, wie eine Umfrage unter Fans zeigt. Und auch in der TV-Branche sorgt die Personalie für überraschend viel Häme. Sascha Hehn, Silbereisens Vorgänger auf der Kommandobrücke, etwa bekundet, er hätte lieber jemanden anderen in der Rolle gesehen – Hardy Krüger jr. Noch direkter wird Ex-Chefhostess Beatrice alias Heide Keller, die von einer „absoluten Fehlbesetzung“ spricht. Silbereisen lässt das kalt, er lobt sich als Idealbesetzung und verspricht, alles zu geben, seine ganze Leidenschaft. Vielleicht kommt Helene ja mal für ein Duett vorbei. Stefanie Ball

