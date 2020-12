Einen Kibali Abstand

Das „Wort des Jahres“ hat im November und Dezember Hochkonjunktur, danach wird es aber meist still um den Gewinner. Oder wer erinnert sich noch an das „Wort des Jahres 2019“ („Respektrente“) oder das 2018 („Heißzeit“)? 2020 hat die Gesellschaft für deutsche Sprache die „Corona-Pandemie“ gewählt. Nüchtern. Offensichtlich. Wenig einfallsreich, möchte man meinen. Zu Recht, wenn man einen Blick auf Österreich wirft, dessen „Wort des Jahres“ durchaus gute Chancen hat, länger im Gedächtnis zu bleiben.

Denn die „Forschungsstelle für Österreichisches Deutsch“ wählte den „Babyelefanten“ zum „Wort des Jahres“. Wenig verwunderlich – ja, fast erwartbar, könnte man meinen: Der Babyelefant taucht seit Sommer 2019, also schon in Prä-Corona-Zeiten, regelmäßig in den Medien auf. Damals wurde für den Babyelefanten im Tiergarten Schönbrunn öffentlichkeitswirksam ein Name gesucht: Kibali wurde es. In diesem Jahr stand der Babyelefant, und darauf bezieht sich die Wahl, für Maßnahmen gegen die Pandemie. Österreicher sollen einen Babyelefant-großen Abstand zu Mitmenschen halten.

Das wirft im kritisch-nüchternen Deutschland Fragen auf; die dringlichste: Woher weiß der Österreicher, wie breit oder lang ein Babyelefant ist? Bislang waren Meldungen, wonach Elefanten durch die weiten Steppen Österreichs wanderten, eher rar. Weitere Fragen: Sind alle Babyelefanten gleich groß? Gibt es eine Normgröße für Elefantennachwuchs? Elefanten sind außerordentlich soziale Tiere – vielleicht haben sie sich ja irgendwann einmal darauf verständigt, den Nachwuchs nicht größer als einen Meter zu gebären, um Streit und Missgunst in der Herde vorzubeugen… Und wenn sich der Österreicher nun doch an der Größe besagten Kibalis orientiert – wird der Abstand dann entsprechend Kibalis Alter (und Größe) größer? Irgendwann können sich Österreicher in Gruppen wohl nur noch auf Pisten treffen, um Abstände einzuhalten. Also: eine Geschäftsidee für die auch unter dem Klima leidende Skiindustrie?

Wir werden dem nachgehen, wenn wir wieder nach Österreich dürfen und es nicht vergessen. Aber wir haben ja ein Gedächtnis wie ein Elefant. Sebastian Koch

