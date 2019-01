Einfach extrem

US-Präsident Donald Trump ist es ganz sicher, der neue politische Star im US-amerikanischen Repräsentantenhaus, Alexandria Ocasio-Cortez, ist es auch, Grünen-Chef Robert Habeck hingegen ganz sicher nicht (mehr): „Extremely Online“, extrem online. Wobei „online“ in dem Zusammenhang vor allem Twitter meint. Wer also „Extremely Online“ ist, der kommuniziert und kommentiert nahezu ausschließlich in der Welt des Kurznachrichtendienstes Twitter.

In Washington wird auf diese Weise auch Politik gemacht – und die erst 29 Jahre junge Demokratin Ocasio-Cortez (die ganz überraschend im vergangenen Sommer die parteiinterne Vorwahl in den New Yorker Bezirken Queens und Bronx für sich entschied) ist dem Präsidenten „Extremely Online“ auf den Fersen. Zwar verfolgen die Jung-Politikerin mit puerto-ricanischen Wurzeln „nur“ 2,4 Millionen Menschen – was verglichen mit Trumps 57 Millionen „Followern“ wenig ist. Beim täglichen Hin- und Her-Twittern, Liken und Teilen macht Ocasio-Cortez dem Präsidenten jedoch bereits Konkurrenz. Und Habecks Bilanz: 0 Follower.

„Beispiel nehmen? Woran?! And who, the hell, is Habeck?“, ließ der Karikaturist Thomas Plaßmann Trump fragen, nachdem der Grünen-Chef seinen Facebook- und Twitter-Account nach missglückten Kommentaren vor kurzem gelöscht hatte. Aber wie so häufig bei Phänomenen, die sich zuerst in den USA entwickeln: Irgendwann schwappen sie über den Atlantik, und das dazugehörige Wort landet dann (womöglich) in einem neuen Buch der Neologismen, der neuen Wörter. Also, Herr Habeck, dranbleiben! Stefanie Ball

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.01.2019