Angesichts der aktuellen Wintertemperaturen werden Erinnerungen wach an ein ganz besonderes Pflänzchen, das es heutzutage kaum noch gibt: Eisblumen. In wärmegedämmten Häusern kommt es nicht mehr vor, dass die Feuchtigkeit der Raumluft an einer Fensterscheibe gefriert und die Eiskristalle faszinierende Formen bilden, die an Pflanzen denken lassen. Die Älteren unter uns haben das Phänomen aber noch in den 1960er Jahren erleben können – oder müssen, denn meist waren Eisblumen ein Zeichen für bittere Kälte, die in der Wohnung herrschte. Aber wer hat dennoch nicht die geheimnisvollen Muster bestaunt, die sich über Nacht wie von Zauberhand gebildet hatten?

Auch Schriftsteller zeigten sich in früheren Zeiten angetan von dem winterlichen Spektakel. Es inspirierte etwa Christian Morgenstern (1871-1914) zu den Zeilen „Auf eisbedeckten Scheiben/fängt im Morgensonnenlichte/Blum und Scholle an zu treiben“. Der Opernsänger Ian Bostridge erkundet in seinem Buch „Schuberts Winterreise“ die Spuren der Eisblumen in der Literatur. Er zeigt, dass auch Thomas Mann (1875-1955) sich in „Doktor Faustus“ damit beschäftigte. Mann ließen die gefrorenen Bilder erschaudern. Sie seien für ihn „ein Beweis für die Einheit der belebten und unbelebten Natur“ gewesen, für die Nähe von Leben und Tod. Am schönsten hat die deutsch-jüdische Lyrikerin Mascha Kaléko (1907-1975) den winterlichen Zauber beschrieben: „Der Frost haucht zarte Häkelspitzen/Perlmuttergrau ans Scheibenglas./Da blühn bis an die Fensterritzen/Eisblumen, Sterne, Farn und Gras.“ Wunderbare Poesie.