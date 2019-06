Endspiel für „Endgame“

Mehr als 100 Millionen in den USA und fast fünf Millionen Superhelden-Fans in Deutschland stürmten laut der Chartwebseite insidekino.com seit April in die Kinos, um den Marvel Film „Avengers – Endgame“ zu sehen. Über 450 000 Zuschauer schauten sich allein in den ersten 24 Stunden Iron Man, Hulk, Captain America, Spider Man und Co. auf den deutschen Leinwänden an, teilte Disney mit. Jetzt setzen die Macher noch eins drauf: Filmproduzent Kevin Feige kündigte an, in den USA ab 28. Juni eine neue Version des Action-Films in die Kinos zu bringen. In einem Interview mit dem US-Magazin „Screen Rant“ verriet er, es werde nach dem Abspann eine neue Szene sowie einige Überraschungen geben. Weltweit machte laut dem Magazin und insidekino.com das 3D-Pionierwerk „Avatar“, das 2009 erschien, mit 2,79 Milliarden Dollar (2,46 Milliarden Euro) bislang den größten Umsatz – „Endgame“ ist ihm auf Platz zwei auf den Fersen.

Ein Versuch also, die letzten Millionen Dollar einzuspielen, um an die Spitze zu klettern? Gut möglich. Mal schauen, ob die Fans sich mit einer neuen Szene am Schluss noch mal ins Kino locken lassen. Egal wie das Rennen ausgeht – feststeht: Disney besitzt den umsatzstärksten Film weltweit. Denn sowohl „Avatar“, der von 20th Century Fox produziert wurde, befindet sich seit dem Verkauf der Produktionsfirma in der Hand des Animationsgiganten, als auch die Marvel-Produktionen. Larissa Hamann

