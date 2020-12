Enkelspiele

Ältere Herren werden reich an Jahren, und viele bekommen Enkelkinder, die ebenfalls als Bereicherung empfunden werden (können). Dann ist man Opa, was als Bezeichnung auch unabhängig von Kindeskindern geläufig wurde. So ist von Polit-Opas die Rede, über die man sagte: „Hast du einen Opa, schick’ ihn nach Europa“, weil die EU-Institutionen einen gut versorgen und vielleicht auch schonen. Und eines schönen Tages wird das alles vielleicht einmal auch auf Omas erweitert werden.

Zuweilen ist von politischen Enkeln die Rede, am bekanntesten blieben die „Enkel von Willy Brandt“. Zeitweise prägende Sozialdemokraten wie Björn Engholm, Rudolf Scharping, Oskar Lafontaine und last not least Gerhard Schröder wurden so genannt. Nicht klar ist aber, wer die Väter sind – Hans-Jochen Vogel oder Johannes Rau? Und wer sind die Mütter? Merkwürdig auch das: Brandt war 1913 geboren worden, seine Enkel nur zwischen 26 und 34 Jahre später. Wie soll das gehen? Jedenfalls heute ist solch ein Altersunterschied klar derjenige zwischen Vätern und direkten Nachkommen. Und sind die aktuellen SPD-Vorsitzenden nun Ur-Enkel Willy Brandts? Saskia Esken wurde 1961 geboren, Norbert Walter-Borjans 1952; er ist also nur fünf Jahre jünger als Scharping. Kurios.

Willy Brandt hatte übrigens zwei leibliche Söhne, die als Autor und Schauspieler bekannt wurden. Lars ist Jahrgang 1951, Matthias zehn Jahre jünger und mithin ebenso alt wie Saskia Esken. Beide Brandt-Söhne sind jünger als alle politischen Enkel ihres Vaters! Metaphorische Redeweisen können so verwirrend sein! Der Autor dieser Zeilen hatte übrigens eine Großmutter, die im Jahr 1900 geboren wurde und also 13 Jahre älter war als Brandt. Ich bin aber immer noch drei Jahre jünger als Esken – und freue mich schon auf Enkel. Thomas Groß

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.12.2020