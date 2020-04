Er ist der Größte

Beethoven hat alles verändert. Er war eine echte Naturgewalt, so dass die Welt eine andere ist, seitdem er hier kurze Zeit lebte. Dies übte natürlich enormen Druck auf alle nachfolgenden Komponisten aus. Für sie wurde er zur ultimativen Gottheit. In Wahrheit war er jedoch ein zutiefst komplizierter Mensch. Oft misstrauisch, voller Argwohn, kontrollsüchtig und hart gegenüber seinen Mitmenschen. Mit anderen Worten: Alles andere als ein idealer Dinner-Party-Gast!

Er machte uns jedoch wie kein anderer klar, was der Sinn menschlicher Existenz sein könnte. In seiner 5. Sinfonie erinnert er uns eindringlich an die Ideale der Französischen Revolution. Obwohl ihn die Grausamkeiten schockierten, glaubte er an die aufklärerischen Wahrheiten: Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Beethoven befasste sich immer mit den größten Themen: Er wollte die Menschheit befreien („Fidelio“), uns vereinen (9. Sinfonie), uns helfen, unser wahres kreatives Potenzial auszuschöpfen (3. Sinfonie) und uns in die Komplikationen des religiösen Glaubens einzufühlen („Missa Solemnis“).

Heute nimmt die Bevölkerungszahl zu, und die Isolation wächst mit. Wir vermeiden tiefe Gespräche, Familien essen kaum noch gemeinsam, weniger Menschen gehen in die Kirche, wir konsumieren nur Nachrichten, die unsere Meinung bestätigen. Wir sind einsamer als je zuvor. Aber wenn wir Beethovens Musik hören und die darin liegende Menschlichkeit erfahren, sind wir verbunden. Er inspiriert uns, über unser kleines Leben hinaus in den Horizont zu schauen und unseren Platz in unserer Gemeinschaft zu finden. Das Beste ist natürlich, dass er das alles mit Schönheit tut. Musik, die erhebend, lebensbejahend, berührend und so wunderbar ist!

Deshalb ist Kunst heute so wichtig. Sie zeigt uns, wo unser Platz in der Welt ist. Die größten Künstler haben das alle verstanden: Shakespeare, Michelangelo, Milton, Homer, Mozart – das sind unsere Titanen. Sie leiten unser Tun, sie waren die Tapfersten. Und Beethoven war der Tapferste von allen.

Michael Francis ist Chefdirigent der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. In der Kolumne „Mein Beethoven“ schreiben anlässlich seines 250. Geburtstages über das ganze Jahr samstags Prominente über ihr Verhältnis zum Komponisten.

