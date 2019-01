Es menschelt

Fiffi, Strolchi, Bello oder Rex (dank des gleichnamigen Polizeihundes aus der Krimiserie „Kommissar Rex“) – so lauteten jahrzehntelang die Klassiker unter den Hundenamen. Auf Kitty, Mimi, Blacky und (in maßloser Übertreibung) Tiger hörten (oder auch nicht) die Katzen. Doch wie heißt es so schön: „Der Hund ist der beste Freund des Menschen“ und die Katze sicher auch – warum also, mögen sich so manche Besitzer gefragt haben, sollen ihre Tiere nicht auch menschlich heißen?

Und so führen laut Haustierregister Tasso inzwischen Namen wie Luna, Bella, Emma, Bruno und Max die Rangliste bei den Hunden an, bei den Katzen sind Lilly, Luna und Lucy beliebt. Die gleichen Namen geben Eltern auch gerne ihren Kindern – was im Prinzip kein Widerspruch sein muss, erfüllen die Tiere doch oft diesen Zweck: Nach einer Studie der Tierärztlichen Hochschule Hannover bezeichnet fast die Hälfte der Tierbesitzer ihre Vierbeiner als „Kind-Ersatz“.

Donald Trump würde dem wohl eher nicht zustimmen. Der US-Präsident bricht nicht nur mit vielen politischen Konventionen, sondern beendet auch eine lange Tradition seiner Vorgänger in Washington: die der zahlreichen Haustiere im Weißen Haus. Donald, so ließ es seine Ex-Frau Ivana wissen, sei kein großer Hundefan. Stefanie Ball

