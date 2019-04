Europas Armaturenbrett

Nun, da die Briten, besser: Engländer, sie nicht mehr lieb haben, sollten die Rest-Europäer sich aufeinander besinnen. Ein Anfang lässt sich beispielsweise gleich am Brenner und bald nach dem St. Gotthard machen. Dort beginnt das Land, wo die Zitronen blühen und wo man aus diesen schmackhafte Soßen und Speiseeis zubereitet. Angesichts dessen möchte man an die seltsamen englischen Ess- und Trinkrituale gar nicht mehr denken. Und ein drolliges Gebaren von Politikern, wie es die englischen nun angesichts ihres Ausstiegs aus der Europäischen Union an den Tag legen, hat man auf dem Apennin schon lange vorher erlebt.

Seit Jahrhunderten pflegen Deutsche dorthin Beziehungen. Hiesige Sammlungen kauften preisgünstig Kunst von dort, später kamen italienische Arbeitskräfte in den Norden, umgekehrt unterhielten Wohlstandsfrauen von hier Beziehungen zu attraktiven Männern im Süden, wobei sich beide Seiten oft innige Gefühle vormachten. Dabei ist die Sprache noch ein Kapitel für sich. Das Italienische klingt selbst im Fluchen noch gewählt.

Aber auch das Deutsche weist Tücken auf. Wir erinnern uns an den Verwandten aus Rom, den wir der italienischen Frau eines Schwagers verdanken. Dieser Mann, wie viele Italiener Autoenthusiast und fasziniert von deutschen Autobahnen, wunderte sich über die in Bayern gebräuchliche Grußformel „Grüß Gott“, die je nach Bezirk auch „Grüaß Kott“ oder „Greas Gott“ lauten kann. Er verstand nichts und fühlte sich nur an sein „cruscotto“ erinnert – das Armaturenbrett. Die Armatur selbst heißt im Italienischen eher „attrezzatura“, weshalb die Pointe nicht ganz aufgeht, zu folgern, wir sollten uns in Europa mit Armaturen, also allerlei Ausrüstung und Vorrichtungen für jeweilige Eigenarten versehen. Da dies aber nicht zuletzt bezüglich englischer Eigenart anscheinend versäumt wurde, enden wir dennoch so. Thomas Groß

