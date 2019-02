Ewiger Winter?

Nun war es mal wieder so weit: Schnee. Auf der Straße. Im Berufsverkehr. Der Horror eines jeden Autofahrers. Besonders dann, wenn auch noch ein morgendlicher Termin ansteht. In diesem Fall das Treffen mit einem Freund: Tim, der wirklich viel von Bier versteht.

Im Radio düdelt Pur vor sich hin: Abenteuerland. Wie passend, ehe der Moderator anschließend versucht, aufgesetzt gute Laune zu verbreiten. Ob das jenen aufgebrachten Autofahrern wirklich hilft? Man möchte es bezweifeln, spielen sich hinter den Autoscheiben doch augenscheinlich Dramen ab: nach oben gerissene Hände hier, stumme Schreie dort. Nichts geht voran.

Vielleicht sollte die Bundesregierung in der Debatte um ein Tempolimit aber einfach generell auf das Weiße auf dem grauen Teer setzen. Von 130 Kilometern pro Stunde sind wir an diesem Morgen schließlich weit entfernt, geschweige denn von annähernd 30 km/h. Und haben nicht schon die Chinesen bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Peking 2008, also vor mehr als zehn Jahren, bewiesen, dass der Mensch mit ein wenig Chemie auch das Wetter beeinflussen kann?

Warum also dann nicht immer Winter, fragt man sich da. Endlich angekommen – genervt, abgehetzt, aber, wohlgemerkt, immer noch pünktlich – empfängt mich Tim. Mit Kamillentee. „Tja“, sagt er, „wär’s abends und wärmer, ich würde dir ein kühles Bier zapfen, aber …“ Und schon ist‘s wieder vorbei mit den Gedanken an den ewigen Winter. Sebastian Koch

