Fallensteller

Der Trailer zu „Deutschland“, dem ersten neuen Rammstein-Video seit 2012, hat die Wellen hochschlagen lassen. Ob man Werbung für ein Popprodukt machen sollte, indem man sich als Band in KZ-Insassenkluft an den Galgen stellt, ist tatsächlich fragwürdig. Aber typisch Rammstein, die damit den öffentlichen Erregungsreflex in eine Art Falle gelockt haben. Denn das komplette, mehr als neun Minuten lange Video vermittelt im Text das genaue Gegenteil einer Verherrlichung von Nationalismus, Holocaust und rechtem Gedankengut: „Du (übermächtig, überflüssig), Ich (Übermenschen, überdrüssig), Wir (wer hoch steigt, der wird tief fallen), Ihr (Deutschland, Deutschland über allen)“, raunt Sänger Till Lindemann darin. Und positioniert sich damit so eindeutig gegen Pegida und Co., wie es seit „Links 2 3 4“ nicht mehr der Fall war. Dass in diesem in Netflix-Manier blutrünstigen Clip-Monster und Parforce-Ritt durch die deutsche Historie eine atemberaubende schwarze Kriegerkönigin meist die guten Rollen bekommt, sagt mehr als alle Worte. Man muss das trotzdem nicht gut finden, aber mit Blick auf die hohle Provokation der Echo-Skandalrapper Kollegah & Farid Bang ist die gesamte Inszenierung (rechts antäuschen, links vorbeigehen) vergleichsweise kunstvoll. Denn Rammstein überspitzen, wie es ihre Art ist, die brutale Radikalität unserer Gesellschaft und schlagen sie ihr noch brutaler ins Gesicht. Jörg-Peter Klotz

