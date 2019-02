Farbenlehre

Im Nachbarland Frankreich gehen sogenannte Gelbwesten seit Monaten auf die Straße. Sie verhalfen dem profanen, grellgelber Überzieher, der eigentlich nur in Notfällen zum Einsatz kommen soll, zu mitunter fragwürdiger Bekanntheit. Höchste Zeit, in diesen aufgeregten Tagen an einen jungen Mann zu erinnern, der als eine der ersten veritablen Gelbwesten gewürdigt werden muss. Wir sprechen von einem Jüngling, der diesem Kleidungsstück vor mehr als 200 Jahren zu Weltruhm verhalf, zu einer Zeit, als noch kein Mensch etwas von Gelbwesten wusste: der junge Werther. Der trug über seiner gelben Kniebundhose und der dazu passenden gelben Weste einen flotten kräftig-blauen Gehrock. Fertig war der Stenz.

Der freilich ein trauriges Ende nahm, wie wir wissen: Er gab sich eines Tages vor Liebeskummer die Kugel und wurde zu Grabe getragen. Johann Wolfgang von Goethe, sein Schöpfer und Biograf, wusste zu berichten: „Kein Geistlicher hat ihn begleitet.“ Die Geschichte um die fiktiven Leiden des jungen Mannes fand damit aber noch kein Ende im wahren Leben. Verschmähte Liebhaber nahmen sich Werther zum modischen Vorbild und trugen gelb-blau. Eine Welle nicht nur modebewusster Nachahmungstäter schwappte über das Land: Gelb-Blaues war bei den Schneidern schwer gefragt – und viel geschossen wurde auch. Selbstmorde à la Werther soll es vielfach gegeben haben. Stimmen die zeitgenössischen Berichte, dann gab es im Interesse der öffentlichen Ordnung sogar Versuche der Obrigkeit, den Herrenschneidern die Verfertigung blau-gelber Rock- und Beinkleider zu untersagen.

Soweit ist man in Frankreich noch nicht. Allerdings drohen neben den Protestaktionen neue Komplikationen. Wer weiß schon, ob es sich bei der nächsten Zusammenballung von Trägern gelber Westen um Aufmüpfige und nicht um einen Katastrophenalarm handelt, bei dem jede Sekunde zählt? Harald Sawatzki

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.02.2019