Von Caspar David Friedrich weiß die Kunstgeschichte eines ziemlich genau: Seine träumerisch-schönen, traurig stimmenden Landschaftsbilder halten dem Abgleich mit der Natur nur selten stand. Der Muster-Romantiker führte den Betrachter mit seinen Bildkompositionen nur allzu gern aufs Glatteis: Ob er uns fröstelnde Einblicke in „Das Eismeer“ gewährt, ob wir uns dem „Wanderer über dem Nebelmeer“ oder der „Frau vor der untergehenden Sonne“ nähern, wir haben es allemal mit – gelungenen – Halbwahrheiten, fast Hirngespinsten zu tun. Denn Friedrich pflegte den Großteil seiner Werke im heimischen Kämmerlein zu entwerfen, setzte in der Natur beobachtete Einzelmotive zum neuen Ganzen zusammen – und weckte so beim ergriffenen Publikum Emotionen. Das gelang ihm aufs Schönste, wenn er sich, wie beispielsweise mit seiner Arbeit „Mondaufgang am Meer“ mit Themen beschäftigte, die uns wehmütig stimmen, weil sie Geschichten vom „Ende des Tages“ erzählen.

Da trifft sich der Romantiker übrigens ganz unversehens mit den Realpolitikern unserer Tage. Hören wir ihnen zu, lassen wir uns von ihnen einen Sachverhalt oder auch die eine oder andere Ungereimtheit ihres politischen Handelns erklären, dann sind die Herrschaften um Antworten selten verlegen. Und wenn die Puzzle-Stückchen ihrer Argumentation nicht so richtig beim Wähler verfangen, kriegen sie doch noch die Kurve: Wir werden mit dem Hinweis vertröstet, ganz zum Schluss, gewissermaßen „am Ende des Tages“ würden sich Lösungen finden, Widersprüchlichkeiten in Wohlgefallen auflösen. Wir können nur hoffen, dass die Damen und Herren der Politik beim argumentativen Zimmern ihrer Weltbilder am Schluss ähnlich umwerfend Neues, Schönes zuwege bringen wie Friedrich. Sein Feierabend-Motiv „Mondaufgang am Meer“ überzeugt durch Ruhe. Harald Sawatzki