Fingerkleben

Der ursprünglich für diese Zeilen vorgesehene Autor und Freund von Thilo und Tore streikt. Nicht wirklich. Also nicht wegen irgendwelchen Tarifen oder so. Nein. Wegen der Affenhitze. Die Finger, so sagt er, würden vor Schweiß an den Buchstaben der Tastatur kleben bleiben und dadurch ungewollte Wiederholungen produzieren. Ständig, so sagt er, würde er Falsches zu Papier bringen und

...

Sie sehen 37% der insgesamt 1069 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 01.08.2018