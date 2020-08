Führungserfolg

Da wird der Mensch zum Tier, heißt es zuweilen. Zumeist ist dann eine Situation gemeint, in der Affekte zu dominieren drohen und der kühle Kopf eine Pause macht. Ansonsten ist man eher der Ansicht, aufgrund ihrer kulturellen Entwicklung sei zwischen Menschen und Tieren trotz biologischer Verwandtschaft recht klar zu unterscheiden. Aber Ähnlichkeiten können auch gut und hilfreich sein. Was ist schließlich gegen Treue zu sagen, die auch von Hunden vorgelebt wird, oder gegen ein Verhältnis zweier Menschen, die wie Turteltauben zueinander sind? Auch Fische könnten als Vorbild taugen, freilich nicht unbedingt wegen ihrer redensartlich betonten Stummheit, die allerdings positiv gewendet Verschwiegenheit impliziert.

Einer Studie der Universität Konstanz zufolge, leiten zurückhaltendere Führungsfiguren ihre Gruppe oft erfolgreicher als die dominanten. Forscher haben das bei einer Barsch-Art festgestellt, wobei vielleicht noch betont werden sollte, dass die infrage stehenden Individuen Führungsaufgaben sehr wohl wahrnehmen. Die Universität meint, passive Individuen könnten erfolgreicher sein bei der Herbeiführung eines Konsenses. Dominante Führungsfiguren verlören bei der Lösung von komplexen Aufgaben an Einfluss. Vielleicht lässt sich ja in diesem Kontext vom Tierreich etwas lernen für uns. Schließlich sind wohl ohnehin Alpha-Tiere bei Menschen kaum weniger verbreitet als in der Fauna. Und wie immer kommt es darauf an, was man daraus macht. Thomas Groß

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.08.2020