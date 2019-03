Fürs Volk ergraut

Wenn die Kommunisten in Peking ihre alljährlichen Wachstumszahlen bekannt geben, weiß niemand so recht, ob sie wirklich stimmen. Und im Zweifel weiß es die Regierung in der Hauptstadt selbst auch nicht so genau, wird in den tausenden von Kilometern entfernten Provinzen doch immer wieder an den Zahlen gedreht. Schließlich wollen die örtlichen Kader gut dastehen und ihren Aufstieg im Parteiapparat mit positiven Wirtschaftsdaten sichern.

Immerhin, eine wichtige Erkenntnis ist nun gesichert: Der chinesische Präsident Xi Jinping ergraut. Nichts Ungewöhnliches für sein Alter (65), aber ungewöhnlich für Chinas Führungspersonal. Das färbte sich das Haar bislang traditionell pechschwarz bis hin zur Unnatürlichkeit. Damit sollte zum einen Jugendlichkeit demonstriert, zum anderen die Einheit der Partei in und an den kommunistischen Köpfen symbolisiert werden. Neuerdings jedoch erscheinen immer mehr graue Strähnen im Haar von Xi Jinping. Offensichtlich, so analysiert es die „New York Times“, ein Versuch, Volksnähe zu zeigen und die harsche Politik, mit der der Parteiführer sämtliche zivilgesellschaftlichen Öffnungsbestrebungen seines Landes einzudämmen versucht, wenigstens optisch abzumildern – nach dem Motto: „Ich bin einer von euch, ein ganz normaler Chinese“.

Rein modisch liegt Xi Jinping damit im Trend: Graue Haare – gefärbt oder natürlich – gelten seit geraumer Zeit als absoluter Klassiker. Stefanie Ball

