Nun ist sie also zu Ende, die wohl spektakulärste Serie aller Zeiten. In der achten und letzten Staffel wurde aus „Game of Thrones“ (GoT), dem Spiel der Throne, eher ein „Game of Hohn“. Im Internet fordern Fans des Fantasy-Epos sogar einen Neudreh der finalen Saison. Bis auf einen aus der Zeit gefallenen Becher einer zeitgenössischen Kaffeehauskette war sie eigentlich nicht mal halb so schludrig und fehlerbehaftet wie die Vorgängerstaffel. Die Makel resultieren daraus, dass George R.R. Martin, detailversessener Autor der Romanvorlage, zuletzt alle möglichen Wälzer geschrieben hat – nur nicht das Ende, auf das weltweit Millionen GoT-Fans sehnlichst gewartet haben.

Also mussten er und die Serienmacher improvisieren. Ohne zu viel zu verraten, weil viele sich noch die Spannung für das frei empfangbare Fernsehen im Oktober bei RTL2 bewahren wollen: Zumindest die zentrale Personalie, also wer am Ende die größte Krone des Fantasy-Kontinents Westeros trägt, ist eine gelungene Überraschung. Visuell brilliert der Abschluss – bis auf ein sehr dunkles Kapitel, in dem viel zu überstürzt und wenig plausibel der Winter endet, auf dessen Kommen acht Jahre lang hingefiebert wurde. Wie so vieles. Schade drum. Jörg-Peter Klotz

