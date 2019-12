Auch als Alternative zum Sagen taugt dieses Musikinstrument, dann sagt man einem anderen die eigene Meinung eben nicht schlicht, sondern man „geigt“ sie ihm, was intensiver klingt. Und etwas zu „vergeigen“ meint nichts anderes, als es zum Misslingen zu bringen. Es gab auch einmal die gelegentlich scherzhaft zum Einsatz gebrachte Pantomime, dass einer Streicherbewegungen vollführt, sich dabei nach vorn beugt und wieder aufrichtet und alles nur, um ironisch darauf vorzubereiten, was ein anderer nun gleich Bedeutsames zum Ausdruck bringen werde – oder im Gegenteil gerade nicht.

Je nach Stellung und Rang im großen oder kleinen Sozialgefüge spielt man die erste oder auch nur zweite Geige; davon auch unabhängig, nämlich vielleicht nur in der Einbildung, kann einer oder einem der Himmel voller Geigen hängen, soll heißen: Sie oder er ist schwärmerisch, erwartungsvoll gestimmt; die schon seit dem 15. Jahrhundert geläufige Redewendung rührt wohl daher, dass auf Gemälden aus der Zeit häufiger musizierende, vor allem geigende Engelein zu sehen sind. Allenfalls Harfen ließen eine ähnlich himmelhochgesteigerte Stimmung assoziieren. In eine solche muss einen die kürzlich hier vermeldete Wahl der Geige zum Instrument des Jahres 2020 nicht unbedingt versetzen. Dass sie aber in Ordnung geht, das lässt sich durchaus auch sprichwörtlich belegen. Thomas Groß

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.12.2019