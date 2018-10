Gemeinsam lesen

Traditionen aus dem 19. Jahrhundert sind tot, lassen sich nicht wiederbeleben? Von wegen! An einem Samstagnachmittag kann man in der Mannheimer Innenstadt etwas ganz anderes erleben. 1803 hat sich hier, im Achenbachischen Kaffeehaus in D 2, 6, die „Casino“-Lesegesellschaft gegründet, zehn Jahre später nach einer Fusion zur „Harmonie“ umbenannt. Das Haus wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, der

...