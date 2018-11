Gepolte Paare

Es gibt Dinge, die sind so falsch, dass nicht einmal das absolute Gegenteil richtig ist“ – lästerte Karl Kraus, der als Satiriker „nicht vorne wie hinten“ sein wollte. Mit der Kehrseite ist es eben so eine Sache. Kurioserweise gibt es kein Wort für das Gegenteil von durstig , wie sattsam bekannt ist. Aber auch bei anderen Begriffen kommt man ob der sprichwörtlichen Medaille mit angeblich stets zwei Seiten ins Grübeln. Und das fängt schon mit dem Gegenteil von Gegenteil an: Denn dies heißt keineswegs „Fürteil“ – auch wenn „dafür sein“ und „dagegen sein“ ein reziprok gepoltes Paar bilden. Nun ja, der Feinschmecker, dem sein feiner Geschmackssinn abhandenkommt, verwandelt sich ja auch nicht in einen Grobschmecker. Solcherart Klassifizierung wäre ziemlich unflätig – selbst wenn uns kein „flätig“ über die Lippen geht.

Obendrein hat die Sprache jenes „Getüm“ verschluckt, das man eigentlich als Positiv-Pol eines „Ungetüms“ erwartet. Und verbal mag Einsamkeit das Gegengefühl von Zweisamkeit sein – gleichwohl lässt sich auch „zweisam einsam“ sein. Manchmal setzen Begriffe, insbesondere „adoptierte“, zu einer erstaunlichen Rückwärtsrolle an: Und so gibt es den „Burnout“ als Überforderung und den „Boreout“ als Unterforderung – und beide machen auf gegensätzliche Weise mit gleichen Symptomen krank. Da kann einem glatt jenes „hüpfende Komma“ in den Kopf kommen, das Heinz Ehrhardt als Antithese zum „springenden Punkt“ kreierte. Waltraud Kirsch-Mayer

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.11.2018