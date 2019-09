Gewohnheit

Wir vertrauen dem Gewohnten, stehen morgens auf und gehen abends zu Bett. Regelmäßig, von kleineren Ausnahmen abgesehen. Unser Leben besteht aus disziplinierten Abläufen, als hätten wir bei der Geburt einen Auftrag erhalten, den es lebenslang zu erfüllen gilt. Der Wecker erinnert uns daran. Sein Klingeln ist kein Signal, das mich veranlassen könnte, darüber nachzudenken, ob das, was folgt, sinnvoll ist oder nicht. Im Gegenteil. Normalerweise verdrängen wir solche die eigene Existenz gefährdenden Gedanken und fügen uns dem einmal festgelegten Rhythmus. Schließlich gewährt er uns Sicherheit. Obwohl wir ihn gelegentlich als lästig empfinden. Manchmal würden wir ihn sogar gerne loswerden, trauen uns aber nicht. Denn das Neue, das ja irgendwann wieder zur Routine würde, erschreckt uns.

Der Mensch sehnt sich nach überschaubarer Ordnung. Das wusste auch Goethe, der die regelmäßige Wiederkehr der äußeren Dinge als „holde Anerbietungen des Lebens“ bezeichnete, „die das Gefühl von Verlässlichkeit und Behagen vermitteln“. Allerdings verschweigt er nicht, dass solches Behagen in Langeweile umschlagen und sich bis zur müden Verzweiflung steigern könne. Ein Engländer, so berichtet er, habe sich erhängt, weil er sich nicht länger täglich aus- und anziehen wollte. So weit muss es ja nicht kommen. Es gab Zeiten, da pflegte man seine Gewohnheiten liebevoll und mit heiterer Ironie, ohne sie deshalb gleich dem Status der Ewigkeit auszuliefern.

Aber das ist lange her. Inzwischen hat der unbewusst ablaufende Automatismus die reflektierten Gewohnheiten ersetzt. Verlorengegangen ist damit jenes tiefe Begehren, zu wissen, wer man ist und was es bedeutet, am Leben zu sein. Alfred Huber

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.09.2019