Gewusst wie am Lido

Für eingefleischte Fans fühlen sich die 76. Filmfestspiele von Venedig so an, als würden Weihnachten, Ostern und der Geburtstag in eine Woche fallen. Stars nonstop, zum Greifen nah. Scarlett Johansson, Catherine Deneuve, Penélope Cruz, Meryl Streep und Joaquin Phoenix waren schon da. Und natürlich „Braade Pitte“, der es rechtzeitig von seiner „Ad Astra“-Mission auf den Lido geschafft hat. Regelmäßiger Gast war dieses Jahr auf dem Roten Teppich eine gewisse Laura. Die Skandalnudel Laura Antonelli? Tot. Laura Torrisi? Falsche Haarfarbe. Laura Dern. Abgereist. „È facile!“ - „Ist doch einfach“: Laura Chiatti, 1996 „Miss Teenager Europa“, Sängerin und Schauspielerin, liiert mit ihrem Kollegen Claudio Santamaria, hierzulande unbekannt – es sei denn man verfolgt die Seifenoper „Un posto al sole“. Für solche Insiderinformationen muss man sich vor Ort an die einheimischen Paparazzi halten, die jedermann/frau zu kennen scheinen. Sie kennen den Chauffeur von Festivalchef Barbera, wissen wer im Polizia-Maserati sitzt und freilich auch wo Gong Li logiert. Aber Achtung! Man muss die richtigen Fotografen fragen. Die, die die meisten Ausweise umhängen haben. Darunter darf der sogenannte Maccaroni keinesfalls fehlen. Warum der „Adelsausweis“ so heißt, weiß keiner. Egal. Der ewig schwitzende, wild gestikulierende „Peppo di Turino“ hat so einen. Und obendrein einen abschließenden Tipp bezüglich preiswertestes Salatbüffet. „Nimm aber nur den kleinen Teller zu fünf Euro. Auf den geht fast genauso viel drauf, wie auf den für sieben fünfzig. Die harten Eier kannst du ja in die freie Hand nehmen...“ Gebhard Hölzl

