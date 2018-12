In den unendlichen Weiten des Internets sind die versammelten Informationen nicht nach Relevanz geordnet – ökonomische Machtverhältnisse spiegeln sich freilich immer wieder durchaus wider. Wenn man da beispielsweise findet, dass die weltweit größten Schuhe auf den Philippinen gefertigt wurden (17 Fuß lang und acht breit) und die größten Füße überhaupt dem vermutlich größten Menschen, der jemals lebte, zugehörten, dann mag man sich das merken oder es auch schnell wieder vergessen. Immerhin passt, dass der besagte Mensch Amerikaner war, schließlich spricht man auch von „American Size“, um ein etwas größeres Maß auszudrücken. Eine uns gut bekannte und verwandte Frau, die Amerikanerin ist, besitzt ein Tafelbesteck, das tatsächlich in jedem Einzelteil ein Stück größer ist als das unsere. Zumal Texaner sagen ohnedies gerne, bei ihnen sei alles größer und besser als anderswo.

Apropos reden: Man sagt ja auch, dass jemand große Spuren hinterlassen habe, was uns jetzt wieder bei einer Meldung der Nachrichtenagentur dpa einfiel. Die berichtete, dass in einer Ausstellung des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg über das Wandern auch ein Wanderstiefel Helmut Kohls zu sehen sei. Wir gehen einfach mal davon aus, dass dieser Schuh groß ist, schließlich war es sein Träger auch (schon allein körperlich), und große Spuren hat der Politiker wohl nicht nur im übertragenen, sondern auch im buchstäblichen Sinn hinterlassen. Dass sich ansonsten Größe nicht unbedingt mit Bedeutung paaren muss, bleibt dennoch wahr und unbestritten. Thomas Groß

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.12.2018