Haltungsfragen

Eine Besonderheit der Romane Wilhelm Genazinos ist es, dass deren Erzähler immer wieder aus scheinbar belanglosen Beobachtungen weitreichende Schlüsse ziehen. Belanglos ist es zunächst auch nur, wenn einem, weil man sich gebückt oder gestreckt hat, das Hemd aus der Hose rutscht. Dass man dazu auch sagt, das Hemd hänge aus der Hose, muss ebenfalls nicht bedeutsam wirken. Und doch lassen sich einige gedankliche Abschweifungen dazu finden – etwa zum Verb „hängen“ und seinen Ableitungen. Vielleicht vom heraushängenden Hemd verallgemeinernd wurde einem früher, als sehr junger Mensch, zuweilen mahnend zugerufen: „Wie hängst denn du heute wieder drin!“ – wobei man von einer eher regional geprägten Sprechweise ausgehen muss.

In einem überregional gesendeten Fernsehwerbespot indes war einprägsam vom „Durchhängen“ im 11-Uhr-Loch die Rede. Da hing einer an Hosenträgern aufgehängt buchstäblich durch, weil er das falsche Frühstück genossen hatte. Auch insgesamt ist von „Durchhängen“ die Rede, wenn jemandem der Antrieb fehlt. „Rumhängen“ ist ebenfalls geläufig, und junge Menschen sagen, sie würden „abhängen“, wenn sie eine entspannte Seinsform pflegen. Und wie steht es um die Schlüsse daraus? Nun, es ließe sich ja folgern, dass es immer wieder mal an Haltung fehlt – und dann wäre das zu erweitern auf Fragen der Moral. Thomas Groß

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.09.2018