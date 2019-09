Hauptstadt

Wir treffen uns im Foyer des NTM-Werkhauses, wo wir uns „Liebe“ von Sivan Ben Yishai ansehen werden, als Thilo und Henriette ganz aufgeregt und stolpernd auf Tore und mich zurennen und lossprudeln: „Wisst ihr’s schon?“, fragt Thilo und packt seine Zigaretten aus. „Du kannst hier nicht rauchen“, sagt Tore langsam und dann: „Was sollen wir denn schon wissen?“ Zuerst legt sich jetzt Thilo eine Strähne hinters Ohr und dann los. Er habe gehört, dass die Bewerbungsfrist für die europäische Kulturhauptstadt 2025 kommende Woche ende. „Am 30. September“, ruft Thilo, „los, da drüben läuft der OB. Vielleicht hat er es vergessen.“ Tore und ich schauen uns verdutzt an. Magdeburg sei auch im Rennen, sagt nun Henriette, „außerdem Gera, Chemnitz, Zittau, Hildesheim und Hannover“. Mit denen könne man es ja vielleicht noch aufnehmen. „Aber dann kommen auch noch Dresden und Nürnberg. Absolute Hammerstädte!“, meint sie und zieht schon Thilo nervig in Richtung Stadtoberhaupt. „Gemach“, sage ich, „ihr hättet eure Tageszeitung nicht abbestellen sollen. Dann wüsstet ihr nämlich, dass das Thema in Mannheim seit 2017 ad acta gelegt ist.“ Thilo will es nicht glauben, haucht ein „Was?“ und zündet sich eine an. Da steht auch schon der OB da und sagt: „Hier dürfen sie aber nicht rauchen, junger Mann!“ S tefan M. Dettlinger

