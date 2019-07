Hehrer Wunsch

Wa-wi-wu – so sieht gute Kommunikationskultur aus. Zumindest empfiehlt das die in Mannheim ansässige Berufsgenossenschaft Handel- und Warenlogistik. „Wa“ wie Wahrnehmung, „Wi“ wie Wirkung und „Wu“ wie Wunsch. Statt direkter Kritik sollten Ich-Botschaften ausgesendet werden: Ich nehme etwas wahr (einen Missstand, einen Fehler), teile dies dem anderen mit und erkläre ihm auch, warum ich ihm das sage, und äußere dann meinen Wunsch, den Missstand abzustellen verbunden mit den Vorteilen für den Angesprochenen.

Als Beispiel führt die Berufsgenossenschaft, die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für die Versicherten und Unternehmer des Handels und der Warenlogistik ist, das Tragen eines Gehörschutzes an: „Ich habe gesehen, dass du deinen Gehörschutz nicht getragen hast. Ich mache mir Sorgen um dein Gehör. Es könnte dauerhaft geschädigt werden. Bitte trage deine Gehörschützer regelmäßig, um dich vor dem Lärm zu schützen. Denn ich möchte, dass wir noch lange gesund zusammenarbeiten.“ Wie schön!

Das Problem ist nur: So glatt läuft Kommunikation nicht immer. „Ich sehe, du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich mache mir Sorgen um deine schulischen Leistungen. Du solltest deine Hausaufgaben machen, dann werden sich auch deine Leistungen in der Schule verbessern.“ OK?! „Ich sehe, du hast das Geschirr nicht abgespült. Ich mache mir Sorgen um den Teller- und Gläserbestand in den Schränken. Du solltest regelmäßig das Geschirr spülen, dann kannst du deine Nudeln auch von sauberen Tellern essen.“

Manchmal, ganz manchmal natürlich nur, ist einem aber eher nach: „Mach.Deine.Hausaufgaben. Und dann: Spül.Das.Geschirr! “ Stefanie Ball

