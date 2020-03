Heiliger Humor

Satire, meinte Kurt Tucholsky, dürfe alles. Das heißt freilich nicht, dass auch alle hinter ihr stehen, sie in jedem Fall bissig-witzig-unterhaltsam finden müssten. Überhaupt der Humor: Mag er insgesamt noch so entlastend wirken, muss doch längst nicht alles, was unter dem Überbegriff so mitläuft, als komisch gelten. Geschmacksfragen kommen nun mal eben hinzu. Und wie steht es dann mit Witzen über das Coronavirus und die aktuelle Lage? Die Gefahr, daneben zu greifen, ist nicht eben gering. Eine Karikatur des Duos Greser & Lenz schien uns ulkig: Ein an Claudia Schiffer erinnerndes Model präsentiert auf dem Laufsteg ein „Nies-Pad für die Armbeuge“, gestaltet von Chanel. In sozialen Netzwerken zirkuliert dieses Video: Ein Autofahrer bezieht wie ein Drogenjunkie von einem finsteren Dealer was? – knapp gewordenes Desinfektionsmittel und Klopapier.

Hintersinnige Fragerunden in Kneipen mit Corona-Bier als Gewinn kommen durch Schließungsverordnungen von ganz allein an ein Ende. Aber eines geht und je nach Überzeugung hilft es auch immer, nämlich beten. Katholiken können sich zum Beispiel an die heilige Corona wenden, eine Märtyrerin aus dem 2. oder 3. Jahrhundert. Sie ist die Heilige der Stunde: Beistand verspricht Corona nicht zuletzt in Geldangelegenheiten und bei Unwetter, sie hilft aber auch gegen Seuchen. Thomas Groß

