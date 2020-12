Not macht erfinderisch, heißt es. Aber das gilt nicht für jede Not im gleichen Maße und auch nicht für alle, die eine Not erleiden. Und während einige Theatermacher gleich darüber nachdenken, über die aktuell verhängte Corona-Schließzeit noch unbestimmter Dauer hinaus nicht zu spielen, vielleicht gleich bis zum Sommer, ersinnen andere alternative Spielorte. So macht das Hamburger Thalia Theater ungeachtet der strengen Temperaturen mit luftigen Ideen auf sich aufmerksam. „Wenn es auf Erden nicht möglich ist, bespielen wir die Lüfte“, sagte Intendant Joachim Lux laut der Deutschen Presse-Agentur. Unter dem (ent)sprechenden Motto „Theater der Lüfte“ wollen die Ensemblemitglieder lesen, performen und spielen – auf dem Dach der Elbphilharmonie, dem Fernsehturm, auf einem Hafenkran oder dem Turm der Katharinen-Kirche. Damit man den Darbietungen hoch oben, die am Dienstagabend beginnen sollten, näher kommt, werden sie auf der Internetseite thalia-theater.de und in sozialen Medien gezeigt.

Den ganzen Advent über will das Theater in die Luft gehen, täglich bis zum 24. Dezember. Dass solcherart die Theateraktion eine zusätzliche kulturgeschichtliche Dimension entfaltet, hört man gern. Das Theater will „ein Lebenszeichen der Hoffnung und des Schönen setzen“, worauf sich eigentlich auch die Kirchen verstehen. So kann der Advent noch in anderer Hinsicht eine Zeit der Erwartung werden. Zwar wird so kein Höchstes ersehnt, aber immerhin ein besserer, jedenfalls Corona-freier Zustand. Eine Situation auch, in der die Theater wieder regulär und am Boden spielen können. Wenn es dann auf und in den Bühnen nicht allzu profan weiterginge, wäre das wohl auch im Interesse von sehr vielen. Thomas Groß

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.12.2020