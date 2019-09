Hochfliegende Reisepläne

Hochfliegende Pläne landen mitunter unsanft auf dem Boden der Tatsachen. Dass dennoch zuweilen echte Erfolgsgeschichten zwischen dem Plan und Ende liegen, vermag der deutsche, an den Folgen eines Absturzes gestorbene Luftfahrpionier Otto Lilienthal ebenso zu verdeutlichen wie der englische Geistliche und Unternehmer Thomas Cook. Letzterer ist derzeit wegen der Pleite des nach ihm benannten traditionsreichen Reiseunternehmens in aller Munde. Seine Anfänge und eigentlichen Antriebe werden seltener erwähnt. Cook wirkte als baptistischer Missionar und Wanderprediger in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Er war ein entschiedener Abstinenzler und Kämpfer gegen den schon damals verbreiteten Alkoholmissbrauch. Die Menschen, nicht zuletzt Industriearbeiter, sollten an die frische Luft, um nicht (mehr) an der Flasche zu hängen – so lautete Cooks Plan. Und daraus erwuchs ein großes Unternehmen, das vor allem Pauschalreisen im Angebot hatte. Hat Cook seine Ziele erreicht? Nun ja, noch heute gelten britische Touristen weltweit noch vor deutschen und russischen als die trinkfreudigsten. Was die unternehmerischen Ziele angeht, verweisen wir auf die Zeitungsseiten für Wirtschaft. Thomas Groß

