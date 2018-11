Lokomotivführer haben es gut: Sie sitzen fest im Sattel und üben eine Tätigkeit aus, die viele Jungen im Kindesalter als ihren späteren Traumberuf verklären. Ich nicht. Schon als Bub wusste ich, dass ich später „irgendwas mit Schreiben“ machen würde. Kolumnist wollte ich vielleicht werden, möglichst ein guter. Als Kolumnist, dachte ich, schreibst du jede Woche einen passablen Text. Das geht verhältnismäßig fix, bringt ordentlichen Lohn und danach hast du frei. Warum daraus nichts wurde, weiß ich spätestens jetzt, nachdem ich die Kolumne des geschätzten „Zeit“-Autors Harald Martenstein gelesen habe. Anders als bei ihm türmten sich bei mir in der Wohnung nie Papierstapel. Bei ihm sammeln sich – wohl nach Themen und Stichworten geordnet – Zettel und Zeitungen. Und eines schönen Tages entpuppen sie sich als Fundgruben für beiläufige Betrachtungen. Der Herr Martenstein behauptet zwar, wenn ihm die Stapel über den Kopf zu wachsen drohten, würden sie entsorgt. Ich glaube ihm kein Wort. Wegwerfen? Nie.

Wer ein ordentliches Archiv aufbaut, dem kommt es nie in den Sinn, sorgsam Gehütetes in einem Anfall von Ordnungswahn abzuräumen. Dass der eine oder die andere aber auch ohne Stapel im Berufsleben zurechtkommt, dafür gibt es Beispiele: Uns sind über die Jahre Kolleg(inn)en begegnet, die erst in einem kaum geordneten, horizontalen Schreibtischchaos zu Hochform auflaufen konnten. Die Hochstapler alter Schule, die mit den akkurat getrimmten Papiertürmen im Büro, sterben im Zeitalter der Laptops und Suchmaschinen allerdings aus. So schonen wir die Papiertonnen und unsere Wälder. Nicht wahr? Harald Sawatzki

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.11.2018